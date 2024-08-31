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        Osmaniye'de valizde uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:29 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:29
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        Osmaniye'de valizde uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
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        Osmaniye'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

        Narkotik köpeğiyle otomobilin bagajındaki valizde arama yapan ekipler, 6 kilo 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

        Polis ekipleri araçtaki B.A. ve H.B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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