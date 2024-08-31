Osmaniye'de valizde uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
Osmaniye'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Osmaniye'de 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğiyle otomobilin bagajındaki valizde arama yapan ekipler, 6 kilo 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.
Polis ekipleri araçtaki B.A. ve H.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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