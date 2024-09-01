Osmaniye'de düğünde husumetlisinin silahla vurduğu kişi ağır yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir düğün sırasında O.Ç.Ö, aralarında husumet olduğu belirtilen Samet A'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.
Ağır yaralanan Samet A, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.
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