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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de düğünde husumetlisinin silahla vurduğu kişi öldü

        Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 01:28 Güncelleme: 01.09.2024 - 01:28
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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de düğünde husumetlisinin silahla vurduğu kişi öldü
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        Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir düğün sırasında O.Ç.Ö, aralarında husumet olduğu belirtilen Samet A'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.

        Ağır yaralanan Samet A, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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