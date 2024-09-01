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        GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de düğünde husumetlisinin silahla vurduğu kişi öldü

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 01:28 Güncelleme: 01.09.2024 - 01:28
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        GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de düğünde husumetlisinin silahla vurduğu kişi öldü
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki düğünde O.Ç.Ö, aralarında husumet olduğu belirtilen Samet A'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.

        Ağır yaralanan Samet A, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli O.Ç.Ö. ile olaya karıştığı ileri sürülen A.Ç.Ö. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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