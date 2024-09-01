GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de düğünde husumetlisinin silahla vurduğu kişi öldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki düğünde O.Ç.Ö, aralarında husumet olduğu belirtilen Samet A'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.
Ağır yaralanan Samet A, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli O.Ç.Ö. ile olaya karıştığı ileri sürülen A.Ç.Ö. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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