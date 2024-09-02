Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı
Düziçi ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Düziçi ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan O.O'nun (44) Düziçi'nde saklandığı evi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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