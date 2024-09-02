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        Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı

        Düziçi ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:14
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        Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı
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        Düziçi ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan O.O'nun (44) Düziçi'nde saklandığı evi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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