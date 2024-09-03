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        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne 20 araç tahsis edildi

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 20 araç hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:22
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        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne 20 araç tahsis edildi
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        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 20 araç hizmete başladı.

        Vali Erdinç Yılmaz, Polisevi bahçesinde düzenlenen törende, araçların emniyet teşkilatına güç katacağını söyledi.

        Araçların alınmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür eden Yılmaz, "Osmaniye'mizin huzuru, güvenliği için emniyet teşkilatımız canla başla çalışıyor. Bu araçlarla daha güçlü, etkin ve aktif olacaklar." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva'nın da katıldığı törenin ardından araçlar görev yerlerine gönderildi.

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