Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne 20 araç tahsis edildi

Araçların alınmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür eden Yılmaz, "Osmaniye'mizin huzuru, güvenliği için emniyet teşkilatımız canla başla çalışıyor. Bu araçlarla daha güçlü, etkin ve aktif olacaklar." dedi.

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