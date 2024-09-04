Osmaniye'de kendisine benzeyen akrabasının kimliğini kullanan hükümlü yakalandı

Kendisine benzeyen akrabasının kimliğini kullandığı da belirlenen Emine D, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kılık değiştirerek hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 45 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine D'nin kentte saklandığını tespit etti.

Osmaniye'de 45 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisine benzeyen akrabasının kimliğini kullanan kişi yakalandı.

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