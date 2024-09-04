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        Osmaniye'de kendisine benzeyen akrabasının kimliğini kullanan hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de 45 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisine benzeyen akrabasının kimliğini kullanan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:38 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:38
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        Osmaniye'de kendisine benzeyen akrabasının kimliğini kullanan hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'de 45 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisine benzeyen akrabasının kimliğini kullanan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kılık değiştirerek hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 45 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine D'nin kentte saklandığını tespit etti.

        Kendisine benzeyen akrabasının kimliğini kullandığı da belirlenen Emine D, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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