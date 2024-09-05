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        Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu besleyen kişiye 8 bin 326 lira ceza

        Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu beslediği tespit edilen kişiye 8 bin 326 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:51
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        Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu besleyen kişiye 8 bin 326 lira ceza
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        Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu beslediği tespit edilen kişiye 8 bin 326 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir çiftlikte arama yaptı.

        Aramada, izinsiz ve uygunsuz şartlarda bakıldığı belirlenen 15 tavus kuşu ele geçirildi.

        Çiftlik sahibi Fatih Y'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçlarından 8 bin 326 lira ceza verildi.

        El konulan tavus kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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