Osmaniye'de izinsiz tavus kuşu besleyen kişiye 8 bin 326 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir çiftlikte arama yaptı.

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