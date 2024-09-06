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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:52
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Operasyonda, 2 bin 367 uyuşturucu hap, 79,46 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeğiyle hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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