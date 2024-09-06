Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, 2 bin 367 uyuşturucu hap, 79,46 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeğiyle hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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