Osmaniye'de hastanede ölen kişinin eşi ve eşinin erkek arkadaşı tutuklandı

Sebile Y, katıldığı bir televizyon programında, 2 Nisan'da rahatsızlanan ve tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden eşi Mehmet Y'nin ölümüne erkek arkadaşı Mustafa S'nin içirdiği çorbanın neden olduğunu ileri sürdü.

Osmaniye'de bir kişinin kaldırıldığı hastane ölümüne ilişkin eşi ve eşinin erkek arkadaşı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.