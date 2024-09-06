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        Osmaniye'de hastanede ölen kişinin eşi ve eşinin erkek arkadaşı tutuklandı

        Osmaniye'de bir kişinin kaldırıldığı hastane ölümüne ilişkin eşi ve eşinin erkek arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 21:53 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:53
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        Osmaniye'de hastanede ölen kişinin eşi ve eşinin erkek arkadaşı tutuklandı
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        Osmaniye'de bir kişinin kaldırıldığı hastane ölümüne ilişkin eşi ve eşinin erkek arkadaşı tutuklandı.

        Sebile Y, katıldığı bir televizyon programında, 2 Nisan'da rahatsızlanan ve tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden eşi Mehmet Y'nin ölümüne erkek arkadaşı Mustafa S'nin içirdiği çorbanın neden olduğunu ileri sürdü.

        Polis, Sebile Y. ve erkek arkadaşı Mustafa S'yi İstanbul'daki televizyon stüdyosunda gözaltına aldı.

        Osmaniye'ye getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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