Bakan Bayraktar, Osmaniye'de "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de artık doğal gazı ithal ederek değil, kendimiz üreterek doğal gazı kullanmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, Osmaniye'nin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il arasında yer aldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önem verdiği konuların başında deprem sonrası yaraların bir an önce sarılması olduğunu ve afeti yaşayan kentlerin ayağa kaldırması için gerekenin yapılması yönünde talimat verdiğini hatırlatan Bayraktar, her fırsatta deprem bölgelerine gidip çalışmaları incelediklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, toplantıda kentle ilgili ihtiyaçları ve vatandaşların beklentilerini masaya yatıracaklarını ifade etti. - Akkuyu NGS'de ilk reaktörün inşası yüzde 90 seviyesinde Osmaniye'ye gelmeden önce Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, şöyle devam etti: "Dünyanın en büyük nükleer santral inşası Akkuyu'da yapılıyor. Orada 4 reaktörü aynı anda inşa ediyoruz. 30 binin üzerinde insan şu anda sahada çalışıyor. Santral devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak inşallah. Önümüzdeki süreç içerisinde 2028'e kadar bütün reaktörleri devreye almayı hedefliyoruz. Nükleer, Türkiye'nin 70 yıllık hayali, rüyası. Hemen hemen bizden önceki bütün iktidarlar döneminde aslında nükleer yapılmaya gayret edilmiş fakat bununla alakalı çok kayda değer bir ilerleme sağlanamamış. Çok şükür bizim iktidarlarımız döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2010'da hükümetler arası anlaşma kapsamında yola çıktığımız bu projede, şu anda ilk reaktörde yüzde 90'ın üzerinde inşaat bitmiş durumda. Diğer reaktörler de inşaatı devam ediyor."

- "Elektrik ve doğal gaz konusunda Türkiye'de ihtiyaçlar artmaya devam ediyor" Bayraktar, Osmaniye'nin elektrik, doğal gaz ve diğer alanlardaki beklentilerini yerinde dinleyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Elektrik ve doğal gaz konusunda Türkiye'de ihtiyaçlar artmaya devam ediyor. Osmaniye'nin 2002'de abone sayısı, geçtiğimiz 22 yılda iki katına çıkmış. Elektrik tüketimi de yaklaşık dört katına çıkmış. Elbette nüfus ve şehir de büyümüş, ihtiyaçlar artmış. Artık insanımız, elektriği sadece aydınlatma amaçlı değil, hayatın bütün alanlarında kullanıyor. Bu artan ihtiyaçları karşılamak için çok daha güçlü bir elektrik ve elektrik altyapısına ihtiyacımız var. Onun için hem yeni gelişen yerler, deprem sonrası TOKİ'nin yaptığı konutlara bu altyapının güçlü bir şekilde gitmesi, mevcut altyapının daha da iyileştirilmesiyle alakalı çalışmalara hız verdik. Daha da hız vermemiz gerekiyor. Daha çok yatırım yapmamız gerekiyor."

- "Doğal gazını üreten ve bunu vatandaşlarına sunan bir Türkiye var" Bakan Bayraktar, 2002'de Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu, bugün ise 81 şehirde doğal gazın kullanıldığını söyledi. Osmaniye'nin doğal gaz ile 2009 tanıştığını belirten Bayraktar, Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerine de 2025 yılında doğal gazı ulaştıracaklarının bilgisini verdi. Karadeniz'den çıkarılan doğal gazın evlerde kullanıldığını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: "Türkiye'de artık doğal gazı ithal ederek değil, kendimiz üreterek doğal gazı kullanmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu anlamda 2016 yılında ortaya koyduğumuz bir milli enerji ve maden politikası vardı. Onun şu anda yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başladık. 2020 yılında Karadeniz'de kendi gemilerimizle, mühendislerimizle arayıp bulduğumuz gaz, şu anda evlerimize gelmeye başladı. Sadece Karadeniz'de ürettiğimiz doğal gazdan 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyoruz. Dolayısıyla artık kendi doğal gazını üreten ve bunu vatandaşlarına sunan bir Türkiye var. İnşallah üretimi daha da arttırmak istiyoruz."

- "Çok daha bağımsız, ekonomisi güçlü bir ülke haline geleceğiz" Türkiye'nin sadece doğal gazda değil, petrolde de önemli bir ithalatçı ve dışa bağımlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Petroldeki dışa bağımlılığımızı bitirmek için de arama faaliyetlerimiz devam ediyordu. O anlamda Şırnak Gabar keşfi Türkiye için hakikaten cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak yerini almıştır. Orada da bugün itibarıyla günlük yaklaşık 47 bin varil petrol üretimimiz var. 41 kuyu açtık ve Türkiye'nin en verimli ve en kaliteli petrol sahaları buralar şu an itibarıyla. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde Gabar'daki üretimi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün biz Şırnak'ta, Gabar'da, Kato'da, Bestler Dereler bölgesinde eğer petrol arayabiliyorsak, petrol üretebiliyorsak bunun başında elbette ki hükümetimizin ortaya koyduğu terörle mücadele ve oradaki elde edilen başarılar var." ifadesini kullandı.

Bayraktar, adı terörle anılan bölgelerin artık umudun, istihdamın, gelişimin ve ekonomik aktivitelerin arttığı bir yere döndüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: "Burada Cumhur İttifakı olarak gösterilen bütün gayretin ve o bakış açısının sonuçlarını biz şu anda görmeye başladık. Milletimizin Cumhur İttifakı'na olan desteği ve Cumhurbaşkanı'mıza olan teveccüh sayesinde bütün bu faaliyetler devam ediyor. İnşallah memleketimizin ihtiyacı olan doğal gaz ve petrolü mümkün olan en üst seviyede kendimiz üreterek, çok daha bağımsız, ekonomisi güçlü bir ülke haline geleceğiz. Dolayısıyla dışarıya ödediğimiz dövizi azalmış, cari açığı azaltmış bir Türkiye olarak da yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz."