Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 20:34 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler yaptı.

        Bayraktar, kentteki temasları kapsamında, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve beraberindeki heyetle Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Bakan Bayraktar daha sonra Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Kazar'ın Sumbas ilçesi Esenli köyündeki ailesine ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de çobanın bulduğu su kaynakları 130 haneli köyün ihtiyacını karşı...
        Osmaniye'de çobanın bulduğu su kaynakları 130 haneli köyün ihtiyacını karşı...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykanat'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi...
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykanat'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi...
        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
        Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Bakan Bayraktar, Osmaniye'de STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu:
        Bakan Bayraktar, Osmaniye'de STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu:
        Bakan Bayraktar: Akkuyu'da 2028'e kadar bütün reaktörleri devreye almayı he...
        Bakan Bayraktar: Akkuyu'da 2028'e kadar bütün reaktörleri devreye almayı he...