Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

Bayraktar, kentteki temasları kapsamında, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve beraberindeki heyetle Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler yaptı.

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