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        Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu, bir mandıranın çatısı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.09.2024 - 21:31
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        Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu, bir mandıranın çatısı çöktü.

        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Kadirli ilçesinde ağaçların yollarda devrilmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, belediye ve AFAD ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Sumbas ilçesine bağlı Çınar köyündeki ise fırtına nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.

        Çöken çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan, Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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