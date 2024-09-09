Osmaniye'de çobanın bulduğu su kaynakları 130 haneli köyün ihtiyacını karşılıyor

Adnan Öztürk de su kaynağının yerini gösterdikten sonra hızlıca çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

"Şu an köyümüzde su sorunu yüzde 80 oranında çözüldü, çok mutluyuz. Ekiplerin yardımıyla içme ve sulama suyu olarak ayrı ayrı aktarıldı. Bahçelerimize kapalı sistem sulama yaptık. Böylelikle vatandaşlarımız ürünlerini yetiştiriyor. İçme suyu da fazlasıyla yetiyor."

Bulunan suyun içilebilir çıkmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Sönmez, "Depremden sonra tespit edilen su kaynakları için yaptığımız başvurunun ardından sağ olsun devletimiz gereken çalışmayı yaptı. Suyumuz içilebilir çıktı. Valiliğimizden, İl Özel İdaresinden Allah razı olsun. Çok minnettarız." dedi.

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