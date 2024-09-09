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        Osmaniye'de çobanın bulduğu su kaynakları 130 haneli köyün ihtiyacını karşılıyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir çobanın hayvanlarını otlatırken bulduğu kaynaklardaki su, İl Özel İdaresince kurulan güneş enerji santrali (GES) yardımıyla 130 haneli köye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:48
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        Osmaniye'de çobanın bulduğu su kaynakları 130 haneli köyün ihtiyacını karşılıyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir çobanın hayvanlarını otlatırken bulduğu kaynaklardaki su, İl Özel İdaresince kurulan güneş enerji santrali (GES) yardımıyla 130 haneli köye ulaştırıldı.

        Çolaklı köyünde yaşayan 61 yaşındaki Adnan Öztürk, hayvanlarını otlattığı yaklaşık 500 rakımdaki arazide 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından su çıktığını gördü.

        Öztürk'ün bilgi vermesi üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede 3 ayrı içme suyu kaynağı tespit etti.

        Uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan 130 hanelik köyde sevinçle karşılanan gelişmenin ardından proje hazırlandı.

        Kurulan 32 panelli GES yardımıyla kaynaklardaki su, pompayla köyün deposuna, oradan da evlere ulaştırıldı.

        - "Su sorunu yüzde 80 oranında çözüldü"

        Köy muhtarı Adem Sönmez, AA muhabirine, yaklaşık 60 yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

        Bulunan suyun içilebilir çıkmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Sönmez, "Depremden sonra tespit edilen su kaynakları için yaptığımız başvurunun ardından sağ olsun devletimiz gereken çalışmayı yaptı. Suyumuz içilebilir çıktı. Valiliğimizden, İl Özel İdaresinden Allah razı olsun. Çok minnettarız." dedi.

        Sönmez, şöyle konuştu:

        "Şu an köyümüzde su sorunu yüzde 80 oranında çözüldü, çok mutluyuz. Ekiplerin yardımıyla içme ve sulama suyu olarak ayrı ayrı aktarıldı. Bahçelerimize kapalı sistem sulama yaptık. Böylelikle vatandaşlarımız ürünlerini yetiştiriyor. İçme suyu da fazlasıyla yetiyor."

        Adnan Öztürk de su kaynağının yerini gösterdikten sonra hızlıca çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

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