Kadirli ve Anamur'da öğrenciler dersbaşı yaptı

Kaymakam Bilal Bozdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan'ın katıldığı program sonrasında öğrenciler dersbaşı yaptı.

Mersin'in Anamur ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Malaklar İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Konuşmasının ardından öğrencilere Türk bayrağı ve kırtasiye ürünleri hediye eden Dolu, ilk ders zilini çaldı.

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Şehit Mehmetçik Ergenekon İlköğretim Okulu'nda yapılan törende, yeni dönemin öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ve Mersin'in Anamur ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

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