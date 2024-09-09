Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Buradaki törene, şehidin annesi Reşide, kardeşi Toprak Aykanat ve yakınlarının yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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