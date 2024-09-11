Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde O.G'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında yaralanan ev sahibi, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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