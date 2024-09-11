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        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:15
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        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde O.G'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında yaralanan ev sahibi, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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