Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kadirli-Andırın kara yolunun Yenigün köyü yakınlarında H.A idaresindeki 80 KL 922 plakalı otomobil ile M.Ö'nün kullandığı 34 HUZ 421 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan H.A, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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