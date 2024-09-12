Osmaniye'de velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Kadir Dündar, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, atölyelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir proje olduğunu söyledi.

Çocukların yetenek seviyelerini en üst düzeye çıkarmak için ailelere de görev düştüğünü belirten Dündar, "Bu atölyeler, genç yeteneklerin teknoloji ve teknolojik gelişmelerine olan ilgilerini artırmayı ve başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Veliler de bu sürecin önemli bir parçasıdır." dedi.