Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın okul ziyaretleri sürüyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bu yıl eğitim öğretime açılan Devlet Bahçeli Fen Lisesi ile Samiye Bahçeli Anaokulu'nu ziyaret etti.

İlk olarak Devlet Bahçeli Fen Lisesi'ne gelen Vali Yılmaz, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle bir araya gelen Yılmaz, okulla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yılmaz daha sonra Samiye Bahçeli Anaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.