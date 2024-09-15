Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'de yapıldı

        Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 15.09.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'de yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleşti.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kadirli Kaymakamlığı, Kadirli Belediyesi, Kadirli Offroad Spor Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle merhum CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü anısına düzenlenen yarış, Topraktepe Köyü'nde oluşturulan parkurda yapıldı.

        Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi'nin start verdiği 4 etap ve 3 turdan oluşan yarışa, farklı illerden 20 araç katıldı.

        Organizasyonda 32 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

        Genel klasmanda Cumhur Küçükdevlet ve Emrullah Gözüboz, S2'de Hakan Bilecen ve Murat Gültekin, S3'te Cumhur Küçükdevlet ve Emrullah Gözüboz, S4'te Rabit Emek ve Salih Kolsuz, SSV'de Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit birinci oldu.

        Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, katılımcılara teşekkür ederek, "Bu sporun çok önemli olduğunu yoğun ilgiden dolayı görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir süre önce aramızdan ayrılan merhum Mehmet Orhun Döğüşçü'yü anıyoruz." dedi.

        Öte yandan etkinlikte bazı motosiklet grupları gösteri yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'

        Benzer Haberler

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın okul ziyaretleri sürüyor
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın okul ziyaretleri sürüyor
        Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı
        Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı
        Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı
        Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı
        Osmaniye'de velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Osmaniye'de velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı