Osmaniye'de tankerde 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tankerin sürücüsü tutuklandı.
Osmaniye'de 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tankerin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, Mehmet C. idaresindeki asfalt tankerini durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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