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        Osmaniye'de tankerde 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tankerin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 09:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:38
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        Osmaniye'de tankerde 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tankerin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, Mehmet C. idaresindeki asfalt tankerini durdurdu.

        Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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