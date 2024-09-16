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        Osmaniye'de firari 4 hükümlü ve 4 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:16
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        Osmaniye'de firari 4 hükümlü ve 4 zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile 4 firari şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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