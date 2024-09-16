Osmaniye'de firari 4 hükümlü ve 4 zanlı yakalandı
Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile 4 firari şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.
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