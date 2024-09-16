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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:06 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:10
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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaya, beraberinde CHP İl Başkanı Mutlu Yavuzer ve CHP İlçe Başkanı Enver Eker ile Kadirli Belediyesini ziyaret etti.

        Kent lokantasında incelemede bulunan Kaya, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'dan bilgi aldı.

        CHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kaya, partililerle görüştü, CHP'ye katılanlara rozet taktı.

        İlçede evi yanan Gökçeli ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, 2021 yılında Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Dervişpaşa Mahallesi'ndeki ailesi ile bir araya geldi.

        Kaya, daha sonra 8 Eylül'de Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Kümbet köyündeki ailesini ziyaret etti.

        Yer fıstığı hasadı yapan çiftçilerle de bir araya gelen Kaya, üreticilerle görüştü.

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