CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaya, beraberinde CHP İl Başkanı Mutlu Yavuzer ve CHP İlçe Başkanı Enver Eker ile Kadirli Belediyesini ziyaret etti.

Kent lokantasında incelemede bulunan Kaya, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'dan bilgi aldı.

CHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kaya, partililerle görüştü, CHP'ye katılanlara rozet taktı.

İlçede evi yanan Gökçeli ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, 2021 yılında Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Dervişpaşa Mahallesi'ndeki ailesi ile bir araya geldi.