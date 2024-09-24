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        Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 00:33 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:33
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        Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bağ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada A.Ç, A.K. ve T.K. pompalı tüfekle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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