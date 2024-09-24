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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 00:33 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:33
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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bağ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Abdurrahman Can Çalış ile A.K. ve T.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çalış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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