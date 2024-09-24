GÜNCELLEME - Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Abdurrahman Can Çalış ile A.K. ve T.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çalış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.
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