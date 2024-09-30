Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kadirli-Adana kara yolunun Çukobirlik mevkisinde B.Ç'nin kullandığı 06 DHA 24 plakalı otomobil ile N.E. idaresindeki 06 ALR 29 plakalı otomobil çarpıştı.

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