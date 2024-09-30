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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:38
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kadirli-Adana kara yolunun Çukobirlik mevkisinde B.Ç'nin kullandığı 06 DHA 24 plakalı otomobil ile N.E. idaresindeki 06 ALR 29 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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