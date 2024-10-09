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        Osmaniye'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:37 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:37
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        Osmaniye'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.G. ve 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.D'nin saklandıkları ikametleri tespit etti.

        Adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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