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        Osmaniye'de durdurulan tırda 9 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tırın damperinde 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:28
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        Osmaniye'de durdurulan tırda 9 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tırın damperinde 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine S.A. idaresindeki tırı takibe alarak durdurdu.

        Yapılan aramada tırın damperine gizlenmiş 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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