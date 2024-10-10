Osmaniye'de durdurulan tırda 9 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tırın damperinde 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü tutuklandı.
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tırın damperinde 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine S.A. idaresindeki tırı takibe alarak durdurdu.
Yapılan aramada tırın damperine gizlenmiş 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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