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        Osmaniye'de iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi

        Osmaniye'de jandarma ekiplerinin baskın yaptığı bir iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:47
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        Osmaniye'de iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi
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        Osmaniye'de jandarma ekiplerinin baskın yaptığı bir iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde etil alkol üretildiğine dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

        İş yerine yapılan baskında, 3 bin 960 litre etil alkol ile etil alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Etil alkolün, "yüzey temizleyici" adı altında farklı illere gönderileceği ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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