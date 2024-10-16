Osmaniye'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Zehra T'nin kullandığı 31 AFB 745 plakalı motosiklet, Refik Cesur Bulvarı'nda Mehmet S. idaresindeki 46 AGB 059 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Zehra T. ve 2 yaya, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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