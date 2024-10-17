Osmaniye'de 1460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Osmaniye'de 1460 kilogram kaçak tütün ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 1460 kilogram kaçak tütün ele geçirilen minibüsteki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G'nin kullandığı minibüsü Bahçe ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçta yapılan incelemede 1460 kilogram tütün ele geçirildi.
Ekipler, sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.