Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Van'da beyin kanaması sonucu vefat eden askerin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

        Van'ın Muradiye ilçesinde, beyin kanaması sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ali Alişan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da beyin kanaması sonucu vefat eden askerin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde, beyin kanaması sonucu vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ali Alişan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde toprağa verildi.

        Yakınları tarafından teslim alınan Alişan'ın (26) cenazesi, Sumbas ilçesine bağlı Kızılömerli köyüne getirildi.

        Köy mezarlığında düzenlenen törene Alişan'ın yakınları, Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Alişan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!
        Nesli tükenmek üzere! Oltaya takılan balık herkesi şaşırttı!
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de iş yerinde akrabası tarafından vurulan kişi yaralandı
        Osmaniye'de iş yerinde akrabası tarafından vurulan kişi yaralandı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, zeytin hasadına katıldı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, zeytin hasadına katıldı
        Osmaniye'de 1460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Osmaniye'de 1460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de geri manevra yapan vincin altında kalan işçi öldü
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de geri manevra yapan vincin altında kalan işçi öldü
        Şantiyede geri manevra yapan vincin çarptığı işçi öldü
        Şantiyede geri manevra yapan vincin çarptığı işçi öldü