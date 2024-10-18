Van'da beyin kanaması sonucu vefat eden askerin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Köy mezarlığında düzenlenen törene Alişan'ın yakınları, Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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