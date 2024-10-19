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        Osmaniye'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:12
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        Osmaniye'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yaşan Nurdoğan'ın (59) üzerine, Kabayar köyünde kestiği ağaç devrildi. Nurdoğan'ın ağacın altında kaldığını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırdı.

        Üzerine devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırılan Nurdoğan, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Nurdoğan, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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