Osmaniye'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Nurdoğan, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşan Nurdoğan'ın (59) üzerine, Kabayar köyünde kestiği ağaç devrildi. Nurdoğan'ın ağacın altında kaldığını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırdı.

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