Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Oruçbey köyü Dursunlu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
İlk tespitlere göre yaklaşık 15 dekarlık alanın zarar gördüğü yangından, bölgedeki bazı arı kovanlarının da etkilendiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.