Osmaniye'de hastanede deprem tatbikatı yapıldı

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Tehlikeli Maddeler Birimi (KBRN) personeli de zehirli gaza maruz kaldıkları için hastaneye getirilen hastalara izolasyonlu çadırda müdahalede bulundu.

Hastaneye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye etti.

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