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        Osmaniye'de hastanede deprem tatbikatı yapıldı

        Osmaniye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:07
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        Osmaniye'de hastanede deprem tatbikatı yapıldı
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        Osmaniye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi.

        Tatbikat senaryosu gereği bölgede meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem nedeniyle sirenler çaldı.

        Hastaneye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye etti.

        Ekipler, çatıda mahsur kalan kişiyi halat yardımıyla kurtardı, yıkılan binadan çıkarılan yaralıları ambulanslara taşıdı.

        Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Tehlikeli Maddeler Birimi (KBRN) personeli de zehirli gaza maruz kaldıkları için hastaneye getirilen hastalara izolasyonlu çadırda müdahalede bulundu.

        Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Volkan Eroğlu, tatbikata katılanlara teşekkür etti.

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