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        Osmaniye'de festival ve konser etkinlikleri ertelendi

        Osmaniye ve Kadirli'de düzenlenecek festival ve konserler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:36
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        Osmaniye'de festival ve konser etkinlikleri ertelendi
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        Osmaniye ve Kadirli'de düzenlenecek festival ve konserler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

        Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26-27 Ekim'de düzenlenecek Osmaniye Yer Fıstığı Festivali'nin sokak etkinlikleri ile konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

        Kadirli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konser, yürüyüş ve eğlence etkinliklerinin yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelendiği bildirildi.

        Açıklamada, bayramın, devlet töreni ile birlik ve beraberlik içinde kutlanacağı kaydedildi.

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