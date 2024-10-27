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        Osmaniye'de devlet desteğiyle muz serası kuran mimar ihracat hedefliyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Mustafa Güvel, devletten aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle 9 dekarlık alanda muz üretimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:20
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        Osmaniye'de devlet desteğiyle muz serası kuran mimar ihracat hedefliyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Mustafa Güvel, devletten aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle 9 dekarlık alanda muz üretimi yapıyor.

        Asıl mesleği mimarlık olan Mustafa Güvel, Antalya'da gördüğü muz seralarından etkilenerek kendi memleketine de muz serası kurmak istedi.

        Bu kapsamda çeşitli araştırmalar yaparak projesini şekillendiren Güvel, arazisinde kuracağı sera için 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

        Projesi kabul edilen ve yüzde 50 hibe desteği alan Güvel, kurduğu 9 dekarlık serada muz üretimi yapıyor.

        Güvel, yıllık 70 tonun üzerinde ürün aldığı serasını iki katına çıkarıp elde ettiği muzu kurutarak yurt dışına göndermeyi hedefliyor.

        Mustafa Güvel, AA muhabirine, çiftçi bir aileden geldiğini ve toprakla uğraşmayı sevdiğini anlattı.

        Antalya'da gördüğü seralardan etkilenerek devlet desteğiyle başladığı muz üretimini severek sürdürdüğünü belirten Güvel, şöyle konuştu:

        "Bu serayı yüzde 50 hibeyle kurdum. Sadece hibe desteğini almamız değil, konuyla ilgili danışmanlarımızın olması sayesinde de böyle bir serayı kurabildik. Şu an seramız 9 dekarlık bir alanda. Yıllık yaklaşık 72 tonluk muz üretimimiz var. İlk satışları Adana'da toptancılara yaptık. Kendi soğuk hava depomuzu kurduktan sonra bölgedeki marketlere vermeye başladık."

        Mustafa Güvel, mesleğinin yanı sıra çiftçiliği de aynı anda yürüttüğünü dile getirdi.

        - "Muz kurusu yurt dışında oldukça popüler"

        Daha fazla alanda üretim yapmak için çalışmalarına devam ettiğini aktaran Güvel, şunları kaydetti:

        "Asıl hedefim gelecek yıl serayı 20 dekara çıkarmak ve soğuk hava deposunu büyütmek. Onun dışında muz kurusu yurt dışında oldukça popüler. Muz kurutma makinesi alıp muzu dilimleyip kurutarak Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderme planım var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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