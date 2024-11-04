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        Osmaniye'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 977 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:21
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        Osmaniye'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 977 lira ceza uygulandı.

        Zabıta ekipleri, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Han Cami önünde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde yakalanan bir dilencinin üzerinden, vatandaşlardan topladığı değerlendirilen 3 bin lira çıktı.

        Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 977 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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