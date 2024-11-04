Osmaniye'de zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 977 lira ceza uygulandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 977 lira ceza uygulandı.
Zabıta ekipleri, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Han Cami önünde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde yakalanan bir dilencinin üzerinden, vatandaşlardan topladığı değerlendirilen 3 bin lira çıktı.
Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 977 lira ceza kesildi.
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