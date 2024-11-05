Osmaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Öksüzlü köyü yakınlarında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 dekarlık alan zarar gördü.
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