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        GÜNCELLEME Osmaniye'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü

        Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 00:49 Güncelleme: 06.11.2024 - 00:49
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        GÜNCELLEME Osmaniye'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü
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        Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktör çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları kontrollerde Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ile Fırat Mendiz'in öldüğünü tespit etti, 4 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Beyazıt Arık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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