Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Köseli köyündeki müstakil evde, ilk tespitlere göre mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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