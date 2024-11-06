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        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:40
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        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Köseli köyündeki müstakil evde, ilk tespitlere göre mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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