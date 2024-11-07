Osmaniye'de 450 üreticiye zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye’de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, 450 üreticiye 57 bin 200 zeytin fidanı dağıtıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen fidan dağıtım töreninde, kenti zeytin üretiminde daha ileri seviyelere taşımak istediklerini belirtti.

Çiftçilere desteğin devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Valilik olarak bütün imkanlarımızla üreticilerimizin hep yanında yer almaya gayret ediyoruz. Bugün de 450 çitçimize 57 bin 200 fidan dağıtılıyor. Çiftçilerimizin yararına hangi proje olursa hep destek olduk, olacağız. İnşallah zeytin üretimi ve markalaşmada Osmaniye'mizin hak ettiği en iyi yere gelmesi en büyük arzumuzdur." diye konuştu.