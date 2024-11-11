Osmaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan D.D'nin Cemalpaşa Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

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