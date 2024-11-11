Osmaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 26 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 26 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan D.D'nin Cemalpaşa Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.
D.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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