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        Osmaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 26 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:47
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        Osmaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 26 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan D.D'nin Cemalpaşa Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

        Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

        D.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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