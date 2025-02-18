Osmaniye'de polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Osmaniye'de polis ekipleri, okulların çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi.
Osmaniye'de polis ekipleri, okulların çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, eğitim kurumlarının yakınında asayiş, narkotik ve trafik denetimi yapıldı.
Dron destekli çalışmada 3 bin 143 kişi sorgulandı, 283 araç incelendi.
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