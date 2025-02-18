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        Osmaniye'de polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

        Osmaniye'de polis ekipleri, okulların çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:11
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        Osmaniye'de polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
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        Osmaniye'de polis ekipleri, okulların çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, eğitim kurumlarının yakınında asayiş, narkotik ve trafik denetimi yapıldı.

        Dron destekli çalışmada 3 bin 143 kişi sorgulandı, 283 araç incelendi.

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