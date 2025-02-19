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        Osmaniye'de Yonca Sitesi'ndeki blokun yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

        Osmaniye'de 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:44
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        Osmaniye'de Yonca Sitesi'ndeki blokun yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü
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        Osmaniye'de 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz sanıklar, eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ, Sevinç Ayşe A. ve Rahime İ. ile avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden Ali K. ve Ayhan G, tahliye talebinde bulundu.

        Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürdü.

        Savunmaların ardından avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Ali K. ve Ayhan G'nin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine, tutuksuz sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un müteahhitti Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Binanın inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğünde görev yapan 3 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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