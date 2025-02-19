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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:44
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Karatepe, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, Başkan Devrim Murat Aksoy ile görüştü.

        Daha sonra CHP Osmaniye İl Başkanlığına geçen Karatepe, burada partililerle bir araya geldi.

        Karatepe, burada yaptığı konuşmada, CHP "ekonomi takımı" olarak kentlerdeki ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti.

        Osmaniye'de ziyaretleri kapsamında iş dünyası ve meslek örgütleriyle bir araya geldiklerini, talepleri dinlediklerini anlatan Karatepe, kentte depremin etkilerinin halen devam ettiğini söyledi.

        Karatepe, Osmaniye'de gözlemledikleri ekonomik sıkıntıların Türkiye'nin geri kalan kısmında yaşanan sorunlarla aynı olduğunu belirterek, esnafın, çiftçinin iş yapmakta zorlandığını savundu.

        Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Karatepe, "Çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücretin verilmesinin mutlaka sağlanması gerekir. Çiftçilerin artmış olan üretim maliyetlerinin düşmesi için bütün tedbirlerin alınması gerek." diye konuştu.

        Karatepe'ye ziyaretlerinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da eşlik etti.

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