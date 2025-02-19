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        Sumbas'ta "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkat çekildi

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına asılan afişlerle dikkat çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:36
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        Sumbas'ta "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkat çekildi
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına asılan afişlerle dikkat çekildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, düğün ve kutlamalarda havaya ateş açılmasının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, ilçenin farklı noktalarına afiş asarak kampanyaya dikkati çekti.

        Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Emniyet Amiri Ahmet Sedefoğlu, ilçe genelinde özellikle düğün salonları çevresinde broşür dağıtarak, havaya ateş açılması sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarına dikkati çekmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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