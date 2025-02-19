Sumbas'ta "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkat çekildi

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Emniyet Amiri Ahmet Sedefoğlu, ilçe genelinde özellikle düğün salonları çevresinde broşür dağıtarak, havaya ateş açılması sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarına dikkati çekmeye çalıştıklarını kaydetti.

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