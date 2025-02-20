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        Osmaniye Valiliğinden barınaktaki bazı köpeklerin öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama:

        Osmaniye Valiliği, barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:24
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        Osmaniye Valiliğinden barınaktaki bazı köpeklerin öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama:
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        Osmaniye Valiliği, barınaktaki bazı köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, barınaktaki bazı hayvanların zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince, Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi mezarlığının kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kontrollerde mevcut alanda çeşitli ırklarda 6 aylıktan küçük 15 köpek yavrusu ve 2-3 yaşlarında 4 köpek olmak üzere 19 köpeğin ölü olduğu, ayrıca bakımevinin muayene masasının üzerinde ölmüş 2-3 yaşlarında 2 köpek olduğu tespit edilmiştir."

        Ölü 21 köpekte inceleme yapıldığı bildirilen açıklamada, "Yeni ölen 4 köpeğin kadavrası ölüm sebebinin araştırılması için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmiştir. Konu titizlikle takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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