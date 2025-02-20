Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 yivsiz özel yapım tüfek ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran zanlılara yönelik çalışma başlattı.

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